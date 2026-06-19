Los Bombers de la Generalitat movilizan 20 dotaciones y ordenan el confinamiento del núcleo de Canapost

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Los Bombers de la Generalitat trabajan este viernes por la tarde en un incendio de rastrojos declarado sobre las 15:50 horas en el municipio de Forallac, en el núcleo de Canapost, en Girona, para cuya extinción se han movilizado 20 dotaciones.

Seis medios aéreos participan en las labores de extinción

Entre los efectivos desplegados se encuentran seis medios aéreos, entre ellos helicópteros y aviones de vigilancia y ataque, según ha informado el cuerpo de emergencias en una publicación en 'X', recogida por Europa Press. Los Bombers han ordenado el confinamiento del núcleo de Canapost, una población de 17 habitantes, mientras continúan los trabajos para controlar las llamas. En las tareas de extinción también participa maquinaria agrícola aportada por los agricultores de la zona.

El fuego avanza impulsado por el viento del sur, que está provocando la aparición de focos secundarios, mientras los efectivos centran sus esfuerzos en atacar la cola del incendio para evitar que siga creciendo.