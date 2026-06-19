El hombre fue localizado y detenido horas después en Peñíscola, según fuentes policiales

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La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Castellón ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido tras la denuncia por agresión sexual presentada por su asistenta y en cuyo domicilio fue hallado el cadáver de otro hombre en el interior de un congelador.

Investigado por varios delitos de agresión sexual

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el arrestado queda investigado en una causa abierta, inicialmente y sin perjuicio de una posterior calificación, por varios delitos de agresión sexual.

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La jueza ha adoptado esta decisión exclusivamente en relación con esos hechos y esos presuntos delitos sexuales, los únicos por los que el detenido ha sido puesto a su disposición y para los que tiene competencia.

Otra investigación por el cadáver hallado en un congelador

Paralelamente, existen otras diligencias judiciales abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Castellón para esclarecer las causas de la muerte de un hombre de avanzada edad, cuyo cadáver fue localizado en el interior de un congelador en la vivienda del mismo individuo. El descubrimiento del cuerpo tuvo lugar durante una entrada y registro en una vivienda de la capital de La Plana en el marco de la investigación por la denuncia de agresión sexual.

No obstante, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y está a la espera del resultado de diversas diligencias policiales y judiciales que permitan determinar las causas y circunstancias del fallecimiento, así como establecer si estas pudieran tener relevancia penal.