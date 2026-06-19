Claudia Barraso 19 JUN 2026 - 18:37h.

Ismail acudió a la playa junto a dos amigos, que "vieron al joven hundirse" en el mar sin poder hacer nada

Desaparece un joven de 22 años cuando se bañaba en la playa de Matalentisco, en Águilas: el dispositivo de búsqueda

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Continúa la búsqueda de Ismail, el joven de 22 años que desapareció mientras se bañaba con sus amigos en una zona de rocas en la playa de Matalentisco, en Águilas, Murcia. Fue una de ellas quien alteró a los servicios de emergencia cuando “lo vieron hundirse” sin poder rescatarle.

Según ha recogido en declaraciones ‘La Opinión de Murcia’, los chicos llamaron a las autoridades al ver que su amigo no podía salir del mar y que poco a poco se iba hundiendo, sin que ellos pudiesen hacer nada para salvarle. Además, el mar tenía fuerte oleaje y las corrientes hacían que fuese más difícil que el joven pudiese salir por su cuenta propia.

Los amigos explicaron a las autoridades que acudieron hasta el lugar que habían ido a la playa a darse un baño y que, Ismail comenzó a pedirles ayuda desde el mar y de un momento a otro, desapareció entre el agua. Al recibir la llamada de emergencia, la Policía Local, Protección Civil y Salvamento Marítimo se trasladaron hasta el lugar para comenzar con la búsqueda del joven.

Qué pasará en caso de no encontrar al joven en los próximos días

Además, a partir de las siete de la tarde se inició un operativo de búsqueda aérea a través de un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. A partir de las 22:00 se suspendieron las tareas de búsqueda que se reanudaron este viernes a las siete de la tarde y que aún continúan buscando al joven desaparecido.

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La búsqueda continuará durante unos días, pero si los servicios de emergencia no pudiesen dar con él, se activará la búsqueda pasiva, es decir, que se retirarán los helicópteros, las patrullas y las embarcaciones, aunque se mantiene activo un operativo por parte de buques de paso y patrullas de seguridad, manteniendo de esta manera la alerta emitida a cualquier navegante para que puedan estar más atentos.