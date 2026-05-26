Tres detenidos por okupar una casa y agredir al propietario en Ibiza

El pasado día 24, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local accedieron al interior de la casa

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La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep han detenido a tres hombres de 31, 40 y 41 años, respectivamente, todos ellos de origen magrebí, por okupar una vivienda y agredir al propietario cuando trató de acceder a ella.

La víctima fue expulsada de su propia casa

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los agentes recibieron una denuncia por la okupación de una vivienda situada en el Paraje de Sant Josep, explicando que cuatro individuos habían accedido al interior del inmueble.

Horas más tarde, cuando el morador consiguió entrar en la vivienda, los detenidos presuntamente le golpearon y, agarrándole del cuello, le expulsaron de la casa.

Tras la investigación pertinente y las gestiones necesarias, los agentes pudieron comprobar que la vivienda era efectivamente la morada habitual del denunciante.

Hallan metanfetamina durante la operación

En el interior de la vivienda también se encontraba el hijo menor de uno de los detenidos, de 13 años, que posteriormente fue entregado en custodia a su madre.

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Durante la detención, los agentes observaron junto a la cama de uno de los arrestados una bolsa abierta con 11 botes de sustancia cristalina, con un peso bruto de 450 gramos.

Tras su análisis, la sustancia resultó ser metanfetamina, por lo que al detenido se le imputó además un delito de tráfico de drogas.