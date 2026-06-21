El detenido queda investigado en una causa abierta por los delitos de asesinato y acoso

Todo lo que se sabe del crimen de Almenara, Castellón: desde una fuerte discusión hasta una orden de alejamiento

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CastellónEl juzgado de Nules (Castellón) en funciones de guardia ha acordado esta tarde la prisión, provisional, comunicada y sin fianza para el detenido el pasado viernes en la localidad de Almenara por la muerte de la pareja de su exmujer a puñaladas en el transcurso de una discusión.

Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el detenido queda investigado en una causa abierta por los delitos de asesinato y acoso, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

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La víctima era la pareja actual de la mujer

La magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Nules ha adoptado además una orden de protección del detenido respecto de una mujer, que habría sido su pareja, y de los hijos de ésta, en virtud de la que no podrá acercarse ni comunicarse con ellos.

El crimen se produjo a primera hora de la mañana de este viernes, cuando un vecino llamó al 112 para alertar de una fuerte discusión entre dos hombres en la calle Llarg de la playa Casablanca de Almenara. El testigo afirmó que el presunto asesino -vecino de Xilxes- ya había sido visto a las 07:00 horas de la mañana andando por la calle visiblemente nervioso mientras hablaba por el móvil.

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La víctima era la pareja actual de la mujer y la discusión entre los dos hombres se produjo en la vivienda de ella, en el barrio marítimo de Almenara. En el transcurso de la misma, el detenido al parecer atacó con un arma blanca al otro hombre, causándole heridas mortales.