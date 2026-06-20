Un testigo vio al presunto asesino andando por la calle visiblemente nervioso mientras hablaba por el móvil a primera hora de la mañana

Los investigadores del crimen de Almenara apuntan a un móvil sentimental: mató al padre de los hijos de su pareja

Compartir







CastellónLa Guardia Civil apunta a un móvil sentimental en el caso de Almenara (Castellón), donde un hombre mató al exmarido de su actual pareja tras apuñalarlo contra un coche que estaba aparcado en la calle. Según un testigo, el arrestado trasladó el cuerpo hasta la casa de la mujer. Un testimonio que se corresponde con la gran cantidad de sangre que se encontró en un Audi A-4 y un reguero de sangre en dirección a la vivienda.

El crimen se produjo a primera hora de la mañana de este viernes, cuando un vecino llamó al 112 para alertar de una fuerte discusión entre dos hombres en la calle Llarg de la playa Casablanca de Almenara. El testigo afirmó que el presunto asesino -vecino de Xilxes- ya había sido visto a las 07:00 horas de la mañana andando por la calle visiblemente nervioso mientras hablaba por el móvil.

En la casa se encontraban los dos hijos que tenía la víctima con su exmujer

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar y encontraron el cuerpo de la víctima sin vida. A pesar de los intentos de reanimación, el hombre falleció a causa de las heridas de arma blanca. Después, detuvieron al presunto autor del crimen que se encontraba en el interior de la casa.

En el domicilio se encontraban los dos hijos que tenía la víctima con su exmujer: una niña de cuatro años de edad y un niño de tres. Los efectivos trasladados al lugar del crimen cogieron muestras del lugar de la agresión y de la vivienda y abandonaron la zona.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide 25 años de prisión para un hombre que supuestamente asesinó a su pareja con 49 puñaladas en Almería

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La víctima tenía una orden de alejamiento pero acudía a la casa con frecuencia

Según relató un vecino, el hombre fallecido tenía una orden de alejamiento de su exmujer pero acudía con frecuencia al domicilio familiar -donde vivía también el presunto autor del crimen- con el consentimiento de ella. El testigo aseguró que durante el matrimonio, la pareja tenía constantes discusiones y agresiones físicas mutuas.

El presunto asesino es natural de la vecina localidad de Xilxes. Tiene una empresa de multiaventura y fue allí donde conoció a la mujer mientras practicaban escala. El arrestado se encuentra ahora en las dependencias del cuartel de la Guardia CIvil de Vall d´Uixó, Castellón.