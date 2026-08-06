Los españoles enviaron en 2025 por primera vez más paquetes que cartas: solo el 14% fue al buzón

En 2025 se enviaron 1.300 millones de paquetes en toda España

España se acerca a los 50 millones de habitantes con 10,2 millones de personas nacidas en el extranjero

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Hace tiempo que los españoles cambiaron la forma de comunicarse. Atrás quedaron los tiempos en los que se escribían cartas a amigos, familiares o pareja y muchos no recuerdan cuándo fue la última vez que lo hicieron.

"Pues hará 20 o 25 años", cuenta un vecino. El correo tradicional se utilizaba para saber cómo habían ido las vacaciones o cómo iba la vida en general. Las cartas eran guardianas de pensamientos y sentimientos. Ahora, las únicas misivas que se traga el buzón son las facturas.

Ni siquiera las postales consiguen sobrevivir, un hábito ya reservado a los nostálgicos. Hoy en día es más fácil que un repartidor toque la puerta a un cartero. El año pasado se enviaron 1.300 millones de paquetes en toda España.

Más de la mitad de los españoles recibió alguna compra online y a casa. Así lo prefiere el 86% de la población. Pero, aunque la sociedad cambie, pero aún quedan románticos de la pausa. "Prefiero una carta que lo veo más detallista y más mágico", reconoce una mujer.