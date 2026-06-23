Claudia Barraso 23 JUN 2026 - 15:01h.

Es el segundo apuñalamiento que se produce en Armilla en menos de tres días

Detenido un menor de 16 años por apuñalar a un joven tras una discusión en las fiestas de Leioa, Vizcaya

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Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil tras apuñalar a otro en el cuello en plena calle de Armilla. Después de cometer la agresión, se encerró en su casa y se negó a salir a pesar de las órdenes de los agentes. No fue hasta la madrugada que decidió salir y pudieron arrestarle.

El herido tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia que le trasladaron hasta el Hospital Universitario Clínico San Cecilio donde le dieron varios puntos de sutura, pero confirmaron que su vida no corría ningún peligro, según han confirmado a medios como ‘El Ideal’. Es el segundo apuñalamiento en menos de tres días.

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Este lunes la Guardia Civil llevó a cabo otra detención después de conocer otro apuñalamiento en Armilla. Cuando consiguieron identificar al responsable del delito, fueron hacia su casa, donde se atrincheró durante horas hasta que finalmente, a las seis de la mañana, decidió salir y entregarse por voluntad propia. Los agentes ya habían preparado un amplio despegue por si tenían que entrar forzosamente a la vivienda tras conseguir el permiso judicial.

Segundo apuñalamiento en dos días

Un hombre de 34 años fue evacuado al hospital este pasado domingo tras ser apuñalado en el centro de salud de Armilla, Granada, a manos de un joven de 21 años que ya ha sido detenido, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. La agresión con arma blanca, de la que alertaron varios testigos, se produjo en torno a las 13:45 horas del domingo en el citado centro de salud, según han detallado a Europa Press fuentes del 112.

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El 112 dio aviso a la Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios que trasladaron al herido hasta el Hospital Clínico San Cecilio. La Guardia Civil mantiene detenido al presunto autor del apuñalamiento y trata de esclarecer si había rencillas entre él y la víctima previas a la agresión.