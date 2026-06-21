Iván Sevilla 21 JUN 2026 - 14:08h.

Los hechos ocurrieron a las 00:50 horas en el barrio Grupo Elexalde que festejaba San Juan en Leioa, Vizcaya

La víctima, de 18 años, fue evacuada a un hospital tras sufrir cuchilladas en el pecho, el abdomen y una pierna

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BilbaoUn menor de 16 años fue detenido este 21 de junio durante unas celebraciones por apuñalar a un joven tras una discusión que mantuvo con él en las fiestas de Leioa (Vizcaya).

Según ha detallado la Ertzaintza en un comunicado, el ataque con arma blanca se produjo poco antes de las 00:50 horas en el barrio Grupo Elexalde donde se estaba festejando San Juan.

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Emergencias recibió el aviso de que había un chico de 18 años y nacionalidad española con heridas sangrantes por haber sido acuchillado. En concreto, en una pierna, el pecho y el abdomen.

Localizado con restos de sangre en sus manos

Al lugar se movilizaron de inmediato e inicialmente agentes de la Policía Local de Leioa junto a sanitarios, que atendieron in situ a la víctima para luego trasladarla a un hospital para recibir asistencia médica.

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Mientras tanto, los agentes hablaron con varios testigos de lo sucedido, obteniendo así una descripción física del presunto autor del apuñalamiento. Poco después fue localizado en las inmediaciones del recinto festivo.

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De origen latinoamericano, tenía restos de sangre en sus manos. Tras su arresto, fue entregado a la policía vasca para su custodia y su puesta a disposición judicial cuando finalicen las diligencias de investigación.

Otro joven apuñalado en la espalda en Muskiz

Se dio la casualidad que justo este 20 de junio también se produjo otra agresión con un chico español de 22 años apuñalado igualmente después de una disputa con el atacante en la localidad de Muskiz (Vizcaya).

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La Ertzaintza informó de que el suceso se registró a las 00:40 horas en el barrio San Juan. Un ciudadano les llamó para advertir de lo ocurrido. Al llegar los agentes, vieron a un joven tendido en el suelo boca abajo.

Varias personas estaban taponándole la herida sangrante que tenía en la espalda para evitar que perdiera mucha sangre. Los allí presentes explicaron que un individuo le había clavado un objeto punzante en la zona lumbar.

Atacó con un cuchillo sin mango

Cerca de la víctima encontraron el arma blanca, un cuchillo sin mango y con restos del delito cometido. El herido fue evacuado al Hospital de Cruces para ser atendido por sanitarios.

Tras una batida por la zona, los agentes localizaron al presunto autor de los hechos unas horas más tarde, en el barrio de Gallarta de la Abanto-Zierbena. De 20 años y también español, fue acusado de causar lesiones.