El condenado a tres años de prisión intentó matar a su pareja después de golpearla, agarrarla del cuello y rociarla con gasolina
Según la sentencia, los hechos ocurrieron en la madrugada del cuatro de septiembre de 2024
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a tres años y nueve meses de prisión por intentar matar a su pareja después de golpearla, agarrarla del cuello y rociarla con gasolina mientras le decía: "Hoy se va a acabar todo, te voy a matar".
La víctima logró escapar de la vivienda familiar y refugiarse en la comisaría de Policía Local de Villanueva del Pardillo, poniendo de esta manera fin a la agresión.
Varias agresiones y una huida a tiempo
Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron en la madrugada del cuatro de septiembre de 2024, cuando el acusado, que no aceptaba la decisión de su compañera sentimental de poner fin a la relación, inició una discusión en el domicilio que ambos compartían.
Durante el enfrentamiento la golpeó y le apretó el cuello antes de abandonar momentáneamente la vivienda. Poco después regresó con un bidón rojo de gasolina, empujó a la mujer contra un sofá y continuó golpeándola en la cabeza y la cara.
A continuación, la obligó a ponerse en pie, la roció con combustible por todo el cuerpo y la condujo hacia la cocina mientras le amenazaba de muerte.
La víctima aprovechó un descuido para huir de la casa y corrió hasta las dependencias de la Policía Local, perseguida por el agresor, que desistió cuando ella alcanzó la comisaría. Posteriormente, el condenado se deshizo del bidón en un contenedor próximo a la vivienda.
14.000 euros para indemnizar a la víctima
La resolución considera al acusado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y de un delito de lesiones en el ámbito familiar, apreciando la agravante de género y la agravante de parentesco. Como atenuante se le reconoce la reparación del daño, ya que consignó 14.000 euros para indemnizar a la víctima por las lesiones sufridas.
Además de la pena de prisión, el tribunal le impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante seis años, cinco años de libertad vigilada y 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de lesiones.