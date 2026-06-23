La Policía halló al bebé entre montañas de basura, latas, comida en descomposición y excrementos de animales

La mujer relató a los agentes que que había consumido estupefacientes y le estaba dando el pecho a su hijo

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Un bebé de dos meses ha sido rescatado por la Policía, tras ser hallado en el piso, donde vivía con sus padres, en condiciones insalubres. El recién nacido ha dado positivo en cocaína y sus progenitores han sido detenidos. El menor se encontraba deshidratado y envuelto en excrementos.

La Policía Nacional llegó al piso, el pasado domingo, después de que varios vecinos alertaran de una fuerte discusión en una vivienda de la calle Castilla, en el distrito madrileño de Tetuán.

Cuando acudieron los agentes encontraron lo inimaginable tras encontrar a la madre en evidente estado de embriaguez y entre montañas de basura, latas, comida en descomposición y excrementos de animales, según ha publicado El Mundo.

Los dos detenidos, padre y madre del bebé, habían convertido la vivienda en el distrito madrileño de Tetuán en un foco de insalubridad y consumo de alcohol y drogas. El hombre, colombiano de 39 años, y ella, de nacionalidad boliviana, de 29 años, han sido detenidos de maltrato y lesiones al menor.

El bebé, encontrado en estado de deshidratación, dio positivo en cocaína

El bebé fue encontrado en una de la habitaciones del piso, en estado de deshidratación y con el pañal sin cambiar durante horas por el estado, a juzgar por su estado.

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Los agentes lo trasladaron de urgencias al hospital de la Paz, donde se le realizó un test de drogas que dio positivo en cocaína. La madre ha explicado a los agentes que había consumido estupefacientes y le estaba dando el pecho a su hijo.

El padre del bebé se resistió al arresto y mantuvo un forcejeo con uno de los agentes, que tuvo que ser atendido por los sanitarios. Las autoridades han iniciado los trámites para retirar la tutela del menor a los padres. El hombre, además, tiene antecedentes por maltrato en el ámbito familiar.