El registro policial en el apartamento destapó un depósito clandestino con cráneos, una mano, extremidades inferiores y un corazón conservado en un frasco.

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El caníbal de Budapest ha sido arrestado por la policía en Hungría. Tiene solo 30 años y coleccionaba partes de cuerpos humanos que había obtenido en cementerios abandonados y en su lugar de trabajo en un hospital. No solo eso. Durante el registro del apartamento, los investigadores incautaron cráneos, una pantorrilla con pie y una mano, así como una reconstrucción de un rostro humano preparada con piel facial. También se encontraron otros huesos guardados en una maleta y un corazón en un frasco, no se sabe aún si humano o animal.

El hombre trabaja como camillero en un hospital, indicó la policía en un comunicado. Los investigadores sospechan que obtuvo las partes del cuerpo a través de su trabajo en un hospital y desenterrando cadáveres "en cementerios abandonados en Eslovaquia y Hungría".

Reconoce que había cocinado y comido parte de los muertos

El hombre, que admitió haber recolectado los trozos de cadáveres durante el interrogatorio, dijo que se sentía particularmente atraído por las partes de cuerpos humanos y que había preparado comida con algunas partes y se las había comido. Permanece detenido bajo sospecha de uso ilegal de cuerpos humanos. Los presuntos delitos podría ampliarse después de que se determine el origen de todas las pruebas.