Las últimas estimaciones cifran en unas 50 hectáreas la superficie afectada en territorio gallego por este fuego transfronterizo

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La Consellería do Medio Rural ha informado de la aparición de un nuevo incendio forestal en el municipio coruñés de A Capela, un fuego declarado durante la madrugada de este martes y que afecta al Parque Natural das Fragas do Eume, uno de los espacios naturales más valiosos de Galicia.

Según ha detallado el departamento autonómico, el incendio se inició a las 5.27 horas y, por el momento, permanece activo.

Ocho hectáreas afectadas en las Fragas do Eume

Las últimas estimaciones apuntan a que las llamas han calcinado ya alrededor de ocho hectáreas, todas ellas situadas dentro del Parque Natural das Fragas do Eume. Para hacer frente al fuego, la Consellería do Medio Rural ha movilizado, hasta el momento, un operativo compuesto por tres agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas y una pala.

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Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para tratar de contener el avance de las llamas y evitar que el incendio afecte a una mayor superficie del espacio protegido. Por otra parte, el otro incendio registrado en el municipio de A Capela, que se originó en la madrugada del pasado domingo, quedó controlado a las 0.55 horas de este martes. Según las últimas estimaciones provisionales, este fuego ha afectado a una superficie de unas 30 hectáreas.

En las labores de extinción participaron dos técnicos, 15 agentes, 24 brigadas, 26 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones, un amplio despliegue que permitió estabilizar la situación tras dos días de trabajo.

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También queda controlado el incendio procedente de Portugal

Asimismo, la Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio que se propagó desde Portugal hasta el municipio ourensano de A Mezquita, concretamente en la parroquia de Manzalvos. Para combatir las llamas fue necesario desplegar un importante dispositivo formado por un técnico, 15 agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.

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Mientras tanto, los servicios de extinción mantienen la vigilancia sobre los distintos focos activos en Galicia, especialmente en un contexto marcado por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas favorables para la propagación de incendios forestales.