Patricia Martínez 22 JUN 2026 - 19:30h.

La aplicación gratuita, ya está disponible para descarga tanto para sistema operativo Android como para iOS

Así evolucionan los primeros incendios de este verano adelantado en España: fuegos en Cataluña, Galicia, Asturias, Andalucía y Cáceres

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Santiago de CompostelaLa Xunta de Galicia ha decidido apostar por las últimas tecnologías, como apoyo en la lucha contra los incendios forestales, a pocos días de que arranque la temporada de alto riesgo, y con la previsión de temperaturas de récord en los próximos días, que podrían complicar aún más el riesgo de incendios forestales. Así, a los medios humanos y técnicos desplegados, se suma una nueva aplicación para enviar alertas de incendios, recién estrenada y que ya está operativa, y también el uso de la inteligencia artificial para la detección de columnas de humo a través de las cámaras de videovigilancia.

La aplicación gratuita ALume ya está disponible para descarga, tanto para sistema operativo Android como para iOS, y está diseñada para que los ciudadanos sean “los ojos que vigilan los montes”, ya que de una manera ágil y sencilla, se puede alertar de incendios forestales y favorecer la detección temprana, haciendo llegar la alerta de fuego a los centros de coordinación provincial.

ALume cuenta con una interfaz muy intuitiva, diseñada con el objetivo de facilitar al máximo posible su uso. De este modo, a través del menú que aparece en su pantalla principal puede darse un aviso a través de la aplicación o llamando al 085. Una de las ventajas más destacables que ofrece esta herramienta es la posibilidad de enviar la localización exacta del fuego, además de poder adjuntar imágenes capturadas por la persona alertante, grabaciones de sonido o añadir observaciones concretas.

Galicia, primera comunidad en usar este sistema de alertas

Como ha detallado el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, “de media, el dispositivo tarda en llegar 20 minutos al punto en el que se declara un fuego”. Con estos dos sistemas, la IA y la nueva APP, pretenden anticiparse en la respuesta.

La aplicación, que se ha lanzado este pasado martes está en una "primera fase", donde prima la "facilidad de uso", de modo que es "muy intuitiva" , como ha explicado el coordinador de sistemas informáticos de la dirección xeral, Gustavo Álvarez y con ella, Galicia se sitúa como la primera comunidad en disponer de un sistema de este tipo para avisar de un incendio forestal.

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Desarrollada en un "tiempo récord" , la aplicación, permite dar la alerta por la existencia de un fuego con un par de clics, y sin capturar información sobre la identidad de la persona que da el aviso. Los responsables de la Xunta han explicado también que el personal de los centros de coordinación tiene "mucha experiencia" para evaluar y filtrar dichas alertas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en fuegos cercanos a casas es habitual recibir varias llamadas o alertas. Para ello, entre otros métodos, emplean la red de videovigilancia de la Xunta, que permite comprobar cuál es la situación en las coordenadas para las que se dio el aviso.

Una IA entrenada para ayudar a detectar columnas de humo

Otra de las novedades tecnológicas incorporadas de cara a este verano es la incorporación de la Inteligencia artificial al sistema interno de gestión de incendios. Gracias a esta tecnología puede crearse de manera automática una alerta de incendio cuando se detecta humo a través de las cámaras de la red de videovigilancia; sin necesidad de que avise a un profesional del servicio o que hubiera una alerta ciudadana.

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Esta IA funciona a partir de una red neuronal que está "acostumbrada a ver columnas de humo", según ha explicado el coordinador de sistemas informáticos de Defensa do Monte. Una vez detectado un incendio, se pasa a un moderador para eliminar falsos positivos, y de ahí va a la aplicación de gestión de incendios de la Xunta. Los responsables han explicado también que el algoritmo está entrenado desde hace dos años aprovechando la potente red de cámaras que implantó la Xunta en 2018. Gracias al entrenamiento, el sistema es capaz de detectar humo "que el ojo humano no ve” en la imagen de videovigilancia hasta que esta es ampliada.

Los responsables han detallado que el objetivo es lograr configurar un "sistema híbrido" entre "humano y máquina" para auxiliar y contribuir a mejorar los tiempos de respuesta en la lucha contra los incendios forestales.

42 nuevas brigadas se sumarán en la temporada de alto riesgo

Otros de los nuevos “ayudantes tecnológicos” son los tres “drones nido”, equipados con ocho motores, y que incorporan una cámara óptica y otra termográfica, para permitir la visión nocturna.

Todas estas novedades están incluidas en la actualización del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) de este 2026, que ya está operativo, a pocos días del inicio de la campaña de alto riesgo.

En relación con los medios humanos, en este 2026 se contará con 42 nuevas brigadas en la temporada de alto riesgo y se reforzará la Unidad de Directores de Extinción, especializada en grandes incendios forestales. En el campo de los medios materiales, habrá cuatro nuevos medios aéreos, para llegar a un total de 24 dependientes de la Xunta, y se incorporarán 16 nuevos bulldózer para tareas preventivas. Todo ello para intentar baja las cifras del año pasado, uno de los más graves para los montes gallegos, y del resto del país, donde se calcinaron más de 350.000 hectáreas.