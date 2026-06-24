Aparece flotando el cadáver de un hombre en la ría del Nervión en Sestao, Vizcaya

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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VizcayaEl cadáver de un varón ha aparecido este miércoles en la ría del Nervión a su paso por la localidad vizcaína de Sestao.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de la que Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El hallazgo del cadáver

El cuerpo se ha localizado alrededor de las 6:25 de la mañana en la ría del Nervión, en la calle Marismas de Galindo de Sestao.

Efectivos de emergencias han acudido al lugar avisados por un particular de que había un cadáver flotando en el agua y una vez en la zona los bomberos desplazados al lugar han recuperado el cuerpo.