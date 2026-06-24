Un incendio ha obligado a evacuar a más de 150 personas de una residencia de ancianos en Inca

Imágenes aéreas de la columna de humo por el incendio en la Torre Moeve de Madrid

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Un incendio declarado la mañana de este miércoles en el interior de una residencia de ancianos de Inca ha obligado a desalojar a todos sus usuarios y trabajadores, alrededor de 150 personas. El fuego ha comenzado alrededor de las 09.45 horas en la planta baja del edificio, según han indicado fuentes de los servicios de emergencias.

Hasta allí se han desplazado efectivos de los parques de Inca, Manacor y Alcúdia de los Bomberos de Mallorca, que han sofocado rápidamente las llamas, aparentemente originadas en un cuadro eléctrico. El fuego, no obstante, ha causado una gran humareda. Los bomberos, en colaboración con la Policía Local de Inca y la Guardia Civil, están trabajando para airear el edificio.

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Los cerca de 120 usuarios de la residencia, de titularidad privada, han sido desalojados de las instalaciones por su seguridad, según han confirmado fuentes municipales. Todos ellos, acompañados por una treintena de trabajadores del centro, han sido trasladados al CEIP Ponent, ubicado en las inmediaciones.

El IMAS acogerá a 44 de los afectados por el incendio

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha activado un dispositivo extraordinario para realojar de forma temporal a 44 de los cerca de 120 usuarios de la residencia de ancianos de Inca en la que este miércoles se ha declarado un incendio. Mientras algunos se quedarán con sus familiares y otros serán reubicados en otras residencias de la empresa que gestiona el centro afectado, el IMAS acogerá a 44 de ellos en diferentes recursos de su red residencial.

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Ahí, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, continuarán recibiendo la atención y los cuidados necesarios. Por el momento se desconoce durante cuántos días deberán estar lejos de su residencia habitual. "La prioridad absoluta ha sido garantizar la seguridad y el bienestar de las personas residentes afectadas. Desde el primer momento hemos movilizado todos los recursos necesarios para que ninguna persona quedara desatendida y para que su traslado pudiera llevarse a cabo con todas las garantías asistenciales", ha dicho el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, quien se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.