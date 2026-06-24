Dos hombres han sido condenados a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a una joven en Valencia para saldar una deuda por drogas

Otro hombre menor de edad también ha sido condenado por lesiones al obligar a la víctima a acceder a esta agresión

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ValenciaLa Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha celebrado un juicio en el que ha condenado a 12 años de cárcel para dos hombres mayores de edad y medidas por un delito de lesiones para un menor de edad por una violación grupal ocurrida en un descampado de Valencia en 2025.

Según ha informado el medio de comunicación 'Las Provincias', los dos condenados por la agresión sexual con acceso carnal, uno como autor y el otro como cooperador necesario, "han acabado reconociendo los hechos en el juicio" con la vista puesta a la "posible expulsión del país una vez hayan cumplido un tercio de la pena, que van a pelear sus defensas en ejecución de sentencia".

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Una violación para saldar una deuda de drogas

Al parecer, los dos hombres mayores de edad habrían abusado sexualmente de una mujer con el consentimiento del menor de edad que, a su vez, era pareja de la víctima.

Todo ello, para poder saldar una deuda por drogas que el menor de edad tendría con los dos hombres mayores de edad y ahora condenados por la Audiencia de Valencia. Todo ocurrió el pasado 21 de marzo de 2025 en una furgoneta aparcada en un descampado de Valencia.

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Según ha informado el medio de comunicación anteriormente citado, el novio de la denunciante "conminó a su propia pareja para que tuviera relaciones sexuales con uno de ellos, para saldar una deuda por las drogas que acababan de comprar esa noche, mientras el otro vigilaba fuera de la furgoneta por si aparecía alguien para que no les interrumpiera, todo ello sin el consentimiento" de la propia víctima.

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Sentencia firme y contra la que no cabe recurso

Además, durante el juicio el Ministerio Fiscal ha apuntado a que la intención de dicha agresión sexual a la víctima era saldar la deuda por la compra de cocaína. Pues bien, un año y tres meses después de esta agresión sexual se ha celebrado el juicio contra los tres acusados.

Los dos hombres mayores de edad han reconocido los hechos y han terminado aceptando 12 años de cárcel y una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros durante 15 años. Además, los acusados también han aceptado "cinco años de libertad vigilada y 17 de inhabilitación para trabajar con menores", recogen desde el medio de comunicación.

Según se ha podido conocer, la sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.