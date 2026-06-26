El 112 recibió el aviso a las 10:45 horas, después de que varios bañistas sacaran del agua a la víctima inconsciente

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Un hombre de 65 años ha fallecido ahogado este viernes en la playa de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía. Un particular llamó al teléfono 112 a las 10:45 horas para alertar de que varias personas habían sacado del agua a un hombre que no respondía en la playa de Torre del Mar.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador de emergencias activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, además de movilizar a efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar para intervenir.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento en la playa

A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron certificar la muerte del varón, sin que fuera posible reanimarlo. Por el momento, no ha trascendido la identidad del fallecido, su nacionalidad ni las circunstancias exactas en las que se produjo el ahogamiento. Tampoco se ha informado de si el hombre sufrió algún problema de salud previo o si el fallecimiento se debió exclusivamente al incidente en el agua.

Las autoridades tampoco han facilitado información sobre el estado de la mar en el momento del suceso ni han comunicado si se ha abierto alguna investigación para esclarecer lo ocurrido.