Un bebé ha nacido entre los escombros del doble terremoto de Venezuela

Venezuela confirma 589 muertos y más de 4.500 heridos: Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Caracas, cuarta fallecida española

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CaracasVenezuela ha sido sacudida por dos terremotos que, de momento, dejan más de 589 muertos y 2.980 heridos. Se podría estar hablando, según algunas fuentes, de más de 50.000 desaparecidos. Ahora mismo, todos los esfuerzos se centran en las labores de búsqueda en unas circunstancias complicadísimas.

Hay mucha gente atrapadas en edificios que pueden colapsar y venirse abajo en cualquier momento. Con los hospitales colapsados y con apenas medios. Por si fuera poco, han empezado los saqueos porque las fuerzas de seguridad están desbordadas, como informa Osmary Hernández desde Caracas.

El nacimiento de un bebé y los rescates a contrarreloj entre los escombros del doble terremoto de Venezuela

Los equipos de rescate continúan trabajando a contrarreloj para encontrar a víctimas con vida entre los escombros. La emoción y la alegría brotan entre los vecinos de Venezuela cada vez que se encuentra a algún superviviente de esta auténtica tragedia.

En cada uno de los rescates hay una historia emocionante. Un bebé aparentemente ileso que devuelven a los brazos de su padre, decenas de pequeños que aguardan en minúsculas cavidades y logran sanos y salvos al exterior, niños o adultos que piden desesperados que los saquen o el nacimiento de un bebé entre los escombros, son algunos de los 'milagros' tras esta catástrofe natural.

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Pero hay tantos otros que siguen esperando. Algunos fallecen esperando la ansiada ayuda. Las continuas réplicas obligan a abandonar los trabajos cada cierto tiempo. Entre la mayor de las desesperaciones el tiempo se esfuma y en ese angustiosa espera algunos se aferran a los cascotes, como si eso pudiera aferrar a los suyos a la vida.

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Aumentan a 589 los muertos por los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este viernes de que ya son 589 los muertos y 2.980 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país.

En una rueda de prensa, Rodríguez ha indicado que el estado de La Guaira, situado en el norte y el más afectado del territorio venezolano por los seísmos, ha sido "militarizado" tras ser declarado zona de desastre debido al derrumbe de cientos de edificios.

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"Tenemos que lamentar la cifra de 589 muertos, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas, esto nos causa alegría", ha afirmado, antes de matizar que se han registrado más de 200 réplicas, lo cual "demuestra la gran actividad sísmica en nuestro territorio".