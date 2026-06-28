Un muerto y dos heridos al ser atropellados por un camión de la basura en el Casco Viejo de Pamplona

El accidente se ha producido en una de las zonas más concurridas los mediodías del fin de semana

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PamplonaUna persona ha muerto y otras dos han resultado heridas tras ser atropelladas en la calle Navarrería del Casco Viejo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado. Los medios locales afirman que los hechos han ocurrido a las 15:30 horas en la cuesta que accede hasta la plaza de la Catedral.

Esa zona de la ciudad es una de las más concurridas los mediodías del fin de semana porque se trata de una zona de bares. Desde la Policía Municipal de Pamplona subrayan que se trata de un accidente.

Algunas víctimas se han quedado atrapadas

La Policía Foral asegura que el camión de la basura con la avería en el sistema de frenado ha atropellado a varias personas. El cuerpo policial se está ocupando de señalizar el paso a las ambulancias. Algunas de las víctimas han quedado atrapadas debajo del vehículo y han tenido que ser rescatadas por los Bomberos. Por el momento, se desconoce el número concreto de heridos.