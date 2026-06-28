Iván Sevilla 28 JUN 2026 - 13:06h.

El 18 de enero de 2027 a las 9 horas se celebra el juicio, según comunicó el padre de Fuente Clara: "Que se haga justicia"

La Fiscalía de Huelva pide cuatro años de cárcel para el propietario de los animales por homicidio por imprudencia grave y lesiones

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HuelvaAl fin ya tiene fecha el juicio contra el dueño de los dos mulos que se vieron implicados en el accidente de tráfico en el que murió Fuente Clara en Huelva. El padre de la joven lo anunció este 27 de junio.

"El 18 de enero del 2027 a las 9 horas", especificó en sus redes sociales José Antonio Cabrera, quien desde el trágico suceso lleva pidiendo medidas para que no ocurra lo mismo que a su hija a otros conductores.

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La Guardia Civil, en un informe elaborado tras el siniestro vial, señaló con dureza que el único acusado cometió "una negligencia extrema". "Los animales estaban sueltos, en condiciones deplorables, abandonados y hambrientos", trasladó el progenitor sobre ese texto.

Tras días sin recibir cuidados, ambos equinos pudieron invadir la carretera aquel 17 de abril del 2024 en busca de comida. "Lo hacía de forma reincidente y lo ha seguido haciendo", lamentó Cabrera por entonces.

"No tuvieron tiempo de reacción y ella murió en el acto"

Recordamos que la colisión del turismo en el que viajaba Fuente Clara Mateos y su madre se produjo a las 21:45 horas en un tramo de las carreteras A-486 y A-484 en el término municipal de Bonares.

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Quien conducía aquel fatídico día era la chica de 25 años que perdió la vida tras el fuerte impacto del automóvil con los mulos. Su madre sí logró sobrevivir, aunque sufrió heridas graves.

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"No tuvieron tiempo de reacción, no vieron nada y ella murió prácticamente en el acto", explicó ese mismo año José Antonio Cabrera al programa 'En Boca de Todos', de Cuatro.

Desde el fallecimiento de su hija, el progenitor mantiene una lucha incesante para que estas situaciones de animales sueltos se controle más. "Hay cosas que no cambian ni aunque mueran seres humanos", lamentó en mayo de este 2026.

"¡Qué la justicia terrenal sea justa para mi ángel!"

Ahora, ha vuelto a pedir públicamente que "se le haga justicia" a Fuente Clara Cabrera Mateos, tras el choque que tuvo "con dos mulos de Cipriano Domínguez Jiménez", nombrando así al único acusado en el proceso judicial.

La Fiscalía de Huelva pidió el año pasado en su escrito hasta cuatro años de cárcel para el propietario de los animales, atribuyéndole un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones.

Aparte, solicitó una indemnización de 86.484,01 euros para la familia por la muerte de la joven. "¡Qué la justicia terrenal sea justa para mi ángel!", ha expresado recientemente Cabrera. "Y que podamos vivir el duelo en paz", ruega.