La víctima fue atacada este 28 de junio a plena luz del día en un barrio céntrico y a pocos metros de su casa

Investigan la muerte de un joven de 27 años apuñalado cuando esperaba con su patinete en el barrio de La Fama, Murcia

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La Policía Nacional continúa investigando la muerte violenta de un hombre este pasado domingo 28 de junio en plena calle y a plena luz del día en A Coruña. La víctima recibió una puñalada en el cuello, lo que hizo que se desangrase. El hombre, de mediana edad, murió sobre las 13:30 horas de la tarde en una calle del barrio de Los Rosales.

Según informa ‘La Voz de Galicia’, el hombre recibió un navajazo por un ajuste de cuentas y, tras el ataque, el herido logró caminar unos metros, pero acabó desplomándose en la acera.

El suceso ocurrió cerca de la casa donde vivía la víctima junto a su madre. Según fuentes recogidas por el citado medio gallego, varios testigos describieron al agresor como un hombre que llevaba el rostro semicubierto y tenía las manos tatuadas.

Un 'viejo conocido' de la policía

Además, las personas que presenciaron el suceso han asegurado que la agresión fue dirigida “a esa persona en concreto”, lo que refuerza la tesis de que no se trató de un acto aleatorio. El cadáver de la víctima quedó tendido sobre la acera y los primeros agentes en llegar al lugar acordonaron la zona y colocaron un vehículo policial junto al cuerpo para poder hacer las primeras averiguaciones.

También se desplazó de inmediato a la zona una ambulancia del 061, pero los técnicos sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de hombre agredido. Los agentes comenzaron a recabar información de posibles testigos, que aportaron la peculiar descripción de las manos tatuadas del sospechoso.

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Al parecer, según ‘La Voz de Galicia’, el agresor sería un viejo conocido de la policía al estar relacionado con algunos incidentes violentos ocurridos anteriormente.