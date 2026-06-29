El camión ha arrollado varias personas que se encontraban en la céntrica calle Navarrería de Pamplona

Dos mujeres de 38 y 30 años han sido ingresadas en UCI del Hospital Universitario de Navarra con pronóstico grave

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PamplonaUna persona fallecía y cuatro resultaban heridas, dos de ellas de carácter grave, al ser atropelladas sobre las 15:45 horas de este domingo en una céntrica calle del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de recogida de residuos, al parecer por un problema con el sistema de frenado.

El accidente tuvo lugar en la cuesta que baja desde la catedral cuando por causas que está investigando la Policía Municipal y que parecen estar relacionadas con el sistema de frenado del camión, que ha arrollado varias personas que se encontraban en la céntrica calle Navarrería de Pamplona.

Ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencias para la liberación de varias de esas personas, una de las cuales fallecía en el lugar.

Dos mujeres con pronóstico grave

Las dos mujeres que resultaron heridas graves el domingo tras ser atropelladas por un camión en la calle Navarrería de Pamplona permanecen ingresadas en la UCI del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Se trata de una mujer de 38 años y otra de 30 que presentan politrauma. Su pronóstico es grave y se encuentran estables.

Otra joven de 26 años que también resultó herida y sufrió trauma en extremidades ha recibido el alta a domicilio, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Cabe recordar que una cuarta mujer que fue atendida en el centro Doctor San Martín recibió el alta el mismo domingo.