Alberto Rosa 29 JUN 2026 - 19:06h.

El adolescente le pidió también que le enseñara a afilar cuchillos el día de antes del incidente

Los menores de 13 y 14 años que hirieron a una compañera en Foios, Valencia, planearon el ataque a su instituto inspirándose en masacres como la de Columbine

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Dos alumnos de 13 y 14 años protagonizaron el pasado 19 de junio un grave incidente en el IES Escultor Francesc Badia de Foios, en Valencia, donde una estudiante de 13 años resultó herida leve tras ser atacada con un machete. Al parecer, los agresores pretendían causar varias muertes inspirándose en ataques y masacres reales como la de Columbine, Colorado, en 1999, donde dos estudiantes asesinaron a 13 compañeros y un profesor antes de quitarse la vida.

Tal y como informa ‘Las Provincias’, el menor inimputable de 13 años estaba obsesionado con las armas y con asesinos tanto reales como de películas y videojuegos. De hecho, le llegó a proponer a su madre que se sacara una licencia de armas y comprara un arma de fuego.

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Además, según el citado medio, justo el día de antes de acudir armados al centro educativo en el que han cursado este año segundo de la ESO, le pidió que le enseñara a afilar cuchillos. Los padres del menor reconocieron ante la Guardia Civil que en alguna ocasión les había manifestado su intención de llevarse al centro una escopeta de aire comprimido y sus deseos de agredir a alumnos del instituto, aunque no creyeron que hablara de hacerlo realidad.

Interés por películas sobre matanzas escolares

En los últimos meses el adolescente había mostrado gran interés por películas sobre matanzas escolares, casos de acoso escolar que terminan en asesinato y temática similar. Sus padres se refirieron en el interrogatorio concretamente a las películas ‘Elephant’, que recrea la matanza de Columbine, y ‘Zero Day’, que también narra otra masacre en un instituto protagonizada por dos adolescentes, cuyos nombres figu8raban en las anotaciones del cuaderno intervenido el 19 de junio junto a las armas que portaban: dos machetes, una navaja, una maza y un bate de béisbol, entre otros efectos.

Los menores se retroalimentaban entre sí unidos por su obsesión violenta en un dúo decidido a causar una matanza. Ambos, según informa Levante-EMV, querían causar varias muertes y después quitarse la vida, y tras haber dejado constancia de sus planes en Internet.

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De acuerdo con el citado medio, no solo proclamaron sus intenciones, sino que además dieron detalle de lo que iban a utilizar, subiendo fotos y lemas que apelaban a la violencia como solución en algunos de los grupos en los que, por su parte, se impulsaba la ira hacia la sociedad en general.

Así, compartieron la indumentaria elegida para su día del ataque e incluso del machete y el bate de béisbol con el que aparecieron después en el centro, asegurando en esos foros, y entre afines, que iban a imitar masacres como la de Columbine.