Según se desprende del análisis de su dispositivo, consumían compulsivamente material audiovisual violento y pretendían causar varias muertes antes de quitarse la vida

Dos niños de 13 y 14 años entran armados con un machete y un bate y atacan a una compañera en su instituto de Foios, Valencia

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ValenciaLa menor de 14 años y su amigo de 13 que, en conjunto, protagonizaron el pasado viernes una agresión armada contra una compañera de instituto en el IES Francesc Badía de Foios, en Valencia, pretendían causar varias muertes inspirándose en ataques y masacres reales como la de Columbine, Colorado, de 1999, donde dos estudiantes asesinaron a 13 compañeros y un profesor antes de quitarse la vida.

Mientras la Guardia Civil continúa la investigación en colaboración con la Fiscalía de Menores, las primeras informaciones sobre lo ocurrido apuntan a que en sus dispositivos y en su huella digital existirían pruebas de que habían consumido contenidos violentos sobre distintos ataques, así como videojuegos de la misma índole, hasta el punto de llegar a convertir la idea de atacar en el centro escolar en una obsesión que materializaron cuando el pasado 19 de junio, en el último día de clase del curso, se presentaron en su instituto armados con un machete de 40 centímetros y un bate de béisbol. Su primera víctima: una niña que estaba sola sentada en un banco. Sin embargo, erraron en el intento de quitarle la vida, hiriéndola en el cuello, lo que propicio que salvase in extremis su vida y lograsen interceptar a sus agresores.

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Los dos menores, unidos por la violencia y la idea de causar una matanza

Los menores se retroalimentaban entre sí unidos por su obsesión violenta en un dúo decidido a causar una matanza. Ambos, según informa Levante-EMV, querían causar varias muertes y después quitarse la vida, y tras haber dejado constancia de sus planes en Internet.

De acuerdo con el citado medio, no solo proclamaron sus intenciones, sino que además dieron detalle de lo que iban a utilizar, subiendo fotos y lemas que apelaban a la violencia como solución en algunos de los grupos en los que, por su parte, se impulsaba la ira hacia la sociedad en general.

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Así, compartieron la indumentaria elegida para su día del ataque e incluso del machete y el bate de béisbol con el que aparecieron después en el centro, asegurando en esos foros, y entre afines, que iban a imitar masacres como la de Columbine.

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El ataque de los dos menores en su instituto y su agresión contra una niña de 12 años

Del análisis de los dispositivos y su rastro digital se desprende que ambos no solo consumían compulsivamente material audiovisual violento que incluía también videojuegos, sino que entre ellos además de matanzas y masacres había también asesinos y violadores como referentes, tal como recoge Levante-EMV, indicando que se movían en círculos donde se promovía el odio y la violencia extrema como acción distintiva.

Por eso, aquel viernes los dos menores entraron en su instituto decididos a cumplir sus intenciones, siendo otra alumna, de solo 12 años, de 1º de la ESO, su primer objetivo. La eligieron porque estaba en soledad en un banco y en una situación propicia para ellos.

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Aproximándose a ella, la menor de 14 trató de degollarla utilizando el machete, pero la víctima consiguió zafarse justo a tiempo y, además, la agresora falló en su ataque, lo que le dejó solo con una herida leve en el cuello.

Tras ello, varios alumnos que se encontraban en la zona fueron rápidamente a avisar al profesorado, que inmediatamente acudió para retener a los menores, avisando a las autoridades.

La menor de 14 años, detenida, mientras el de 13 es inimputable

Al llegar, la Guardia Civil detuvo a la agresora, al tener ya 14 años, mientras su amigo, de 13, es inimputable. Por eso, mientras sobre esta última ya se ha abierto un expediente penal, sobre el segundo se contemplan medidas psicosociales. No obstante, y en este sentido, no han trascendido aún las decisiones adoptadas por la Fiscalía.