Asun Chamoso 30 JUN 2026 - 11:35h.

El cuerpo lo localizaron la noche de San Juan en una zona boscosa de Santa Maria de Martorelles

Hallan restos de gas de la risa en el coche implicado en el accidente mortal durante una huida policial en Barcelona

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra están investigando la aparición de un cuerpo sin vida en un avanzado estado de descomposición. El hallazgo se produjo la noche de la verbena de San Juan en una zona boscosa de Santa Maria de Martorelles (Barcelona), tal como informan fuentes policiales.

Según ha avanzado el diario 'El Caso', el cadáver se encontró el pasado 23 de junio cerca del yacimiento de Castellruf, cercano al municipio. Un lugar de difícil acceso y al que se accede a pie. Una persona que paseaba por la zona lo localizó y avisó al teléfono de emergencias 112.

Al llegar, los Mossos d'Esquadra comprobaron el mal estado del cuerpo localizado en el bosque. Según informa el medio 'Som Martorelles', agentes de la policía catalana custodiaron el cadáver durante la noche y un helicóptero lo trasladó al día siguiente.

Ahora los investigadores de los Mossos están pendientes del resultado de la autopsia para determinar la identidad de la víctima, ya que el avanzado estado de descomposición que presentaba no ha permitido saber ni su género ni su edad. La investigación de los Mossos d'Esquadra se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias de la muerte.