Estabilizado el incendio forestal de Calzada de Calatrava, en Ciudad Real

El fuego, que ha afectado a unas 390 hectáreas, permanece en nivel 1 mientras continúan las labores de extinción

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El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, ha quedado estabilizado a primera hora de la tarde de este martes.

Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego quedó estabilizado en torno a las 15:00 horas. No obstante, el operativo continúa desplegado con seis medios aéreos, trece medios terrestres y 69 efectivos, que siguen trabajando para asegurar el perímetro y evitar posibles reactivaciones.

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Nivel 1 y carretera cortada

El incendio permanece en situación operativa de nivel 1, ya que continúa cortada al tráfico la carretera CR-P-5041, una de las principales afecciones derivadas del fuego.

Las llamas han afectado ya a unas 390 hectáreas y obligaron a pasar la noche fuera de sus viviendas a los 60 vecinos de la pedanía de Huertezuelas, que fueron desalojados como medida preventiva. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó que, aunque todavía se desconocen las causas del incendio, ya se ha podido determinar que el fuego se inició en las inmediaciones del hotel rural "Montón de Trigo".

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El incendio fue detectado a las 14:36 horas del lunes por un vigilante fijo, y tanto la Guardia Civil como los agentes medioambientales han abierto una investigación para esclarecer su origen.

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Dos bomberos atendidos por golpes de calor

La consejera también informó de que dos bomberos tuvieron que ser atendidos durante la tarde del lunes por golpes de calor en el puesto de mando avanzado. Ambos recibieron asistencia médica en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro sanitario.

Respecto a la evolución del incendio, Gómez señaló que las condiciones meteorológicas son favorables para avanzar en su contención, con vientos del sur, temperaturas máximas que no superarán los 28 grados y una humedad cercana al 60 %.

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Aun así, la consejera hizo un llamamiento a la prudencia y recordó que el Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales continúa siendo muy alto en amplias zonas de Ciudad Real y Toledo, además de algunos puntos de Albacete; alto en buena parte de la comunidad autónoma y moderado en determinadas áreas de Guadalajara.