Hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja e incendiar su vivienda, donde murieron sus dos perros, pese a tener una orden de alejamiento

El rescate a tres kitesurfistas a la deriva que no podían volver a la playa de Sant Pere Pescador, Girona

Compartir







La Fiscalía solicita una pena de catorce años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja y prender fuego a su vivienda, un incendio en el que murieron los dos perros de la mujer. Los hechos habrían ocurrido entre marzo y abril de 2025, cuando el acusado tenía en vigor una orden de alejamiento que le prohibía acercarse o comunicarse con la víctima.

Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicita diez años de libertad vigilada, así como una indemnización de 12.925 euros para la víctima.

También pide inhabilitaciones y restricciones

La Fiscalía acusa al procesado de quebrantamiento de medida cautelar, agresión sexual, daños por incendio y muerte animal.

Asimismo, reclama que se le imponga la prohibición de realizar actividades que impliquen contacto con menores durante siete años y la inhabilitación para ejercer profesiones o actividades relacionadas con animales durante ocho años, unas peticiones que también respalda la acusación particular. El juicio arrancó este miércoles en la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona con la declaración de la víctima y de los primeros testigos.

La vista oral continuará el próximo 20 de julio, cuando está previsto que comparezcan el resto de testigos y, finalmente, el acusado, que declarará en último lugar. Según el escrito de la Fiscalía, los hechos comenzaron el 31 de marzo de 2025, apenas dos semanas después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sant Feliu de Llobregat dictara una orden de alejamiento que impedía al acusado acercarse a menos de 200 metros de su expareja.

Esa madrugada, el hombre accedió presuntamente a la vivienda de la víctima, entró en su dormitorio y comenzó a tocarle el cuerpo mientras llevaba los pantalones bajados. La mujer se despertó y, en ese momento, el acusado abandonó la vivienda.

La Fiscalía sostiene que incendió la casa de forma intencionada

Al día siguiente, 1 de abril, el procesado habría regresado al domicilio y provocado un incendio en cuatro focos distintos con el objetivo, según sostiene la Fiscalía, de causar "el mayor perjuicio posible" a su expareja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ministerio Público considera que el acusado sabía que los dos perros de la mujer se encontraban dentro de la vivienda, donde ambos animales fallecieron como consecuencia del fuego. Ese mismo día, el acusado fue detenido y el juez acordó su ingreso en prisión provisional.

Además, se amplió la orden de protección, prohibiéndole acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuentara. También se le impuso la prohibición de residir o permanecer en Corbera de Llobregat (Barcelona), medidas que continúan vigentes hasta que exista una resolución judicial firme.