Iván Sevilla 27 JUN 2026 - 18:54h.

El fuego se originó a las 15:15 horas, dejando "cuatro vehículos quemados y dos afectados", según Bombers

La circulación de trenes de las líneas RG1 y R11 se interrumpió, con servicio alternativo, hasta recuperarse a las 18 horas

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GironaUn incendio cercano a las vías ferroviarias obligó a cortar durante varias horas el paso de trenes del servicio regional de Rodalies entre Girona y Maçanet-Massanes, según informó este 27 de junio la propia compañía.

El suceso afectó concretamente a las líneas RG1 y R11. Justo esta última sufrió en marzo de este año un incidente con interrupción del tráfico al chocar un convoy con un árbol.

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La empresa había comunicado en sus redes sociales, cerca de las 16 horas, que un fuego próximo a la estación de Girona había provocado la suspensión del transporte ferroviario, "a petición de los bomberos".

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"Los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado", indicaba Rodalies en la red social X.

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Precisamente los equipos de extinción ya se encontraban trabajando en el lugar desde que recibieron el aviso a las 15:15 horas, según especificaron también por sus canales oficiales.

"Cuatro vehículos quemados y dos afectados"

En concreto, las llamas se habían originado en un espacio situado junto a las vías en la calle Oviedo, con un balance total de "cuatro vehículos quemados y otros dos afectados por radiación".

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También el incendio estaba calcinando vegetación urbana. Dos dotaciones de bomberos se movilizaron para apagar el fuego, logrando estabilizar la situación horas después.

Así se puede deducir de la confirmación desde Rodalies sobre que se había restablecido el servicio de trenes por la zona a las 18 horas: "Progresivamente se irán recuperando las frecuencias y horas de paso habituales".