Iván Sevilla 05 JUL 2026 - 16:49h.

Antes de cantar ‘Ni vencedores ni vencidos’, el artista reflexionó: "Aunque sientas que nadie puede entenderte, siempre hay alguien"

"No hay nada de débil en pedir ayuda, en reconocer que no se puede más. Habla, abraza y déjate abrazar", dijo Orozco sobre la ansiedad

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SevillaEmoción y alegría a partes iguales se fusionaron en el concierto que dio Antonio Orozco en Sevilla. Entre sus canciones más sentimentales y otras más animadas, dejó su más profunda confesión: "Toqué fondo y no me reconocía".

El artista catalán, que ya anunció un descanso al acabar su actual tour 'La Gira de Tu Vida', se abrió en canal hacia sus seguidores al igual que en su día lo hizo para hablar de su cambio físico.

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Durante su show en la majestuosa Plaza de España de la capital hispalense, donde admitió que estaba cumpliendo un sueño por actuar en tal entorno mágico, reflexionó sobre la salud mental: "He soñado 30.000 veces con cantar aquí".

Ya antes de subirse al escenario publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que aseguraba: "Sevilla te da la vida entera, cada vez que vengo a esta tierra se me remueve algo muy profundo. Se respira un duende distinto".

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Tras esas palabras, lo que respiraron los fans que acudieron a verle y escucharle en el marco del festival Icónica Santalucía fue mucho más que su música. Se llevaron a casa un sabio consejo de un hombre que lo regalaba desde su experiencia.

Antes de arrancarse con 'Ni vencedores ni vencidos', conmovió con un discurso que inició así: "Yo también toqué fondo y cuando digo esto no hablo de un mal día, hablo de que no te reconoces en la persona que tú eres".

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"No hay nada de débil en pedir ayuda", aseguró Antonio Orozco

A continuación, recordó a su público que "sí se sale" de ese tipo de situaciones y quiso explicar cómo hacerlo. "A veces pensamos todos que la ansiedad es tan solo ponerse nervioso, pero no", dijo.

"Puede ser despertarte cada mañana sintiendo que algo de ti se está rompiendo, aunque a vista de todo el mundo todo va bien. Puede ser entrar en una habitación llena de gente y otra vez sentirte completamente solo", comparó.

"Puede ser sonreír todo el día y llorar toda la noche cuando llegas a tu casa”, finalizó antes de lanzar la pregunta: "¿Y sabes lo peor de todo? Que quien la vive piensa que tiene que esconderla, que callarla, que tiene que poder con todo".

"Y no. No hay nada de débil en pedir ayuda, en reconocer que no se puede más. No hay nada más valiente que levantar la mano y decir ‘que alguien se quede conmigo un momento'", aseguró un muy reflexivo Orozco.

"Habla, abraza y déjate abrazar", aconsejó el cantante

Al hilo de todo eso, también comentó que "los ataques de pánico o la depresión no siempre hacen ruido o se escuchan", sino que "se esconden a veces detrás de una sonrisa o de un 'estoy bien'".

"Por eso esta noche quiero insistir en que tengo que contarte algo. Ni tú, ni tú, ni tú esta noche estáis solos, aunque ahora mismo tu cabeza te diga lo contrario. Aunque sientas que nadie puede entenderte", expresó.

El cantante barcelonés fue muy claro al respecto: "Aunque pienses que no vas a salir de ahí... Siempre hay alguien. Así que, por favor, habla, pide ayuda, abraza y déjate abrazar". Porque "quedarse en silencio duele muchísimo más".

"Te prometo de corazón que incluso en la habitación más oscura, siempre puede entrar un poco de luz. Esta noche te pido que te quedes conmigo y que cantemos juntos”, pidió para cerrar su speech.

Dedicó 'Estoy Hecho De Pedacitos De Ti' a su madre

Además de interpretar sus míticos temas como 'Devuélveme la vida' o 'Mi héroe', entre otros, igualmente emocionó con el que lanzó en plena pandemia 'Entre sobras y sobras me faltas'.

Eso sí, otro de los momentos más especiales de la noche fue cuando le dedicó 'Estoy Hecho De Pedacitos De Ti' a su madre llamada Carmen. Estaba incluso en el palco disfrutando del espectáculo de su hijo.

"Me he jurado a mí mismo que no iba a hablar, pero ha venido mi madre. Mamá, es tu noche. No te lo he dicho nunca, pero yo esta canción la escribí en la habitación de un hotel", desveló antes de reiterarle: "Estoy hecho de pedacitos de ti".