Claudia Barraso 06 JUL 2026 - 18:30h.

La mujer estaba subida en el 'donut' hinchable y cayó al agua junto a más personas, pero ella fue alcanzada por las hélices del barco

Muere una joven de 36 años en Jávea tras ser alcanzada por la hélice de un barco que había alquilado con sus amigos

Compartir







Una mujer de 36 años ha fallecido tras caer al agua mientras realizaba la actividad del ‘donut’ hinchable cuando fue alcanzada por las hélices del barco que arrastraba a la víctima junto a otras personas. Los hechos se produjeron a 400 metros de la costa y fue el propio barco el que recogió a la fallecida y la trasladó hasta el puerto, donde terminó muriendo debido a la gravedad de las heridas.

Salvamento Marítimo ha explicado que la víctima estaba subida al hinchable cuando cayó al agua y fue absorbida por las hélices, que le seccionaron la femoral y comenzó a perder mucha sangre dentro del agua. Cuando el resto de las personas que estaban junto a ella subidas en la atracción vieron lo ocurrido, fueron a socorrerla y consiguieron subirla a la embarcación, que la trasladó rápidamente al puerto de Xábia, donde los servicios de emergencia no consiguieron hacer nada por salvarle la vida.

La fallecida alquiló junto a sus amigos el barco en Denia y engancharon un donut hinchable que era arrastrado por el barco. Cuando pusieron en marcha la embarcación, hubo un momento en el que el flotador se giró, tirando al agua a la fallecida y a otros de sus acompañantes, pero ella se llevó la peor parte. Al subir al barco, la joven seguía con vida, pero seguía perdiendo mucha sangre y el resto de sus amigos no pudieron cortar la hemorragia.

Emergencias no pudo hacer nada por salvarle la vida

Cuando ya llegaron al puerto, llamaron a los servicios de emergencia quienes a su llegada intentaron estabilizarla y reanimarla, pero no consiguieron salvarle la vida porque ya había perdido demasiada sangre y solo pudieron confirmar su fallecimiento. Desde un post publicado en redes sociales, Salvamento Marítimo ha pedido prudencia y sensatez ante la practica de este tipo de actividades acuáticas que implican la utilización de barcos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de la mujer y por el momento trabajan con la posibilidad de que se trate de un fatal accidente provocado por la falta de desconocimiento de los riesgos que implican este tipo de actividades. Como todos los veranos, son muchos expertos los que piden prudencia y advierten de que, en caso de realizar estas atracciones, se debe mantener el motor apagado si hay personas en el agua siguiendo la embarcación.