El investigado ingresará en prisión sin fianza cuando reciba el alta hospitalaria y está acusado de dos asesinatos y un intento de asesinato

Asesinadas madre e hija en Alicante, presuntamente a manos del padre

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La jueza titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre acusado de asesinar a su pareja, Lourdes, y a una de sus hijas, Lucía, además de herir gravemente a otra hija en la pedanía alicantina de La Cañada del Fenollar durante la tarde-noche del pasado jueves.

La magistrada se ha desplazado, junto con la comisión judicial, al centro hospitalario donde permanece ingresado el sospechoso para tomarle declaración, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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Investigado por dos asesinatos y un intento de asesinato

El detenido está siendo investigado, de forma provisional y sin perjuicio de una posterior calificación jurídica, por dos delitos de asesinato consumado y un delito de asesinato en grado de tentativa.

Una vez reciba el alta hospitalaria, será trasladado directamente por las fuerzas de seguridad a un centro penitenciario para cumplir la medida de prisión provisional. La magistrada también ha acordado imponer al investigado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la hija a la que presuntamente hirió, así como de su domicilio, lugar de trabajo, centro de estudios o cualquier otro lugar que frecuente.

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Asimismo, le ha prohibido comunicarse con ella por cualquier medio, como medida cautelar para proteger a la víctima. Por último, la titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer ha acordado inhibirse de las actuaciones practicadas este lunes en favor de la titular de la plaza número 2 de la misma sección. Esta última ya había abierto diligencias previas por estos hechos y será la encargada de continuar con la instrucción de la causa.