Claudia Barraso 07 JUL 2026 - 17:52h.

Las cámaras de seguridad del parking le grabaron alejándose al campo y desplomándose "como si le hubiese dado algo"

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La Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de Julio vega, el hombre de 71 años desaparecido un día entero. Los agentes encontraron el cadáver en el solar del antiguo campo de fútbol, junto a las vías del tren tras encontrar su coche aparcado en el parking de un supermercado cerca de la zona.

El hombre era vecino del barrio de La Lenteja, en Nueva Montaña, Santander, donde cerca el campo de fútbol, las autoridades le encontraron sin vida. Algunos testigos han confesado al medio ‘El Diario Montañés’, que “fue encontrado entre la maleza, porque parece que le ha dado algo”.

Los agentes que se han hecho cargo de la investigación están revisando las cámaras de seguridad del supermercado donde aparece Julio Vega adentrándose al campo y a lo lejos se aprecia como el hombre “se desorienta y cae al suelo como si le hubiera dado algo”. Además, las mismas fuentes han asegurado que el fallecido se dejó las llaves puestas en el coche y que una persona entró y le robó el dinero que llevaba en la cartera.

Sobre el fallecido

Algunos de sus amigos o vecinos de la zona han explicado para el mismo medio que “era jubilado, tenía una gran afición por la pesca y que tenía un barco en el puerto Raos porque le encantaba estar todo el día por la bahía”. “No sabemos qué ha podido pasarle porque no parecía que tuviera problemas importantes de salud”. Además, el fallecido no tenía más familia que sus hermanos, estaba soltero y sin hijos.

Los agentes trabajan con la hipótesis de que se trate de una muerte accidental o de causas naturales, descartando en un principio que se haya tratado de una muerte provocada al no tener signos de violencia, pero aún así, están esperando a obtener los resultados de la autopsia.