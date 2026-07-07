Alberto Rosa 07 JUL 2026 - 18:39h.

La madre del bodeguero, que no acudió a la capilla ardiente el lunes, sí que ha estado presente en la misa de este martes

Las cámaras de la A-67 captaron al bodeguero Iván Sanz y su familia circulando a una velocidad normal con su coche antes del fatal accidente de tráfico

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Continúa la conmoción en Valladolid por la trágica muerte del bodeguero Iván Sanz junto a su esposa Irene Garijo, y dos de sus hijos de 14 y 17 años. Solo Carlota, de nueve años, sobrevivió al fatal accidente de tráfico que sufrieron en la A-67 cuando regresaban de Cantabria.

Familiares, amigos, representantes institucionales y numerosas personas vinculadas al sector del vino acudieron este lunes al Tanatorio de Las Contiendas, en Valladolid para despedir a la familia del director de la bodega Dehesa de los Canónigos.

La Capilla ardiente se instaló en las salas 3 y cuatro del tanatorio y ha permanecido abierta hasta las 13:00 horas de este martes 7 de julio. También allí se ha celebrado una misa esta mañana para despedir a la familia. Finalmente, mañana miércoles 8 de julio, a las 11:00 horas, tendrá lugar el funeral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.

Una de las personas que ha estado presente en el velatorio acompañando a la familia ha sido el portavoz y amigo de la familia José Ribagorda, quien ha transmitido cómo se encuentra el resto del entorno familiar y, particularmente, la madre de Iván Sanz, Mari Luz Cid.

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“Esto rebasa toda la lógica, no hay consuelo posible, es una tragedia de una magnitud tremenda”, ha señalado, a las puertas del cementerio que acoge el rito de despedida a los fallecidos.

El periodista, al que le unía una gran amistad con la familia de Iván Sanz, –llegando a oficiar en 2011como padrino de la vendimia de la célebre bodega Dehesa de los Canónigos, que ahora él lideraba, desde que hace un año, en mayo de 2025, falleciese su padre–, ha lamentado la desolación que deja la tragedia, destacando el cariño que todos sentían por el bodeguero y los suyos.

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“Es algo terrible, ver a sus sobrinitos fallecidos. Es algo que no tiene explicación porque es injusto, es cruel, es inhumano, no hay lógica, no hay palabras para definir la magnitud de esta tragedia. Estamos todos sin poder hablar. Yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por poder hablar”, ha dicho, explicando que la madre de Iván Sanz, especialmente, está “muy muy afectada”, recibiendo “tratamiento, con tranquilizantes”.

“No ha querido ni venir hoy aquí para no soportar la carga emocional de dar tantos abrazos”, ha explicado el periodista. María Luz Cid es una figura también conocida entre la sociedad vallisoletana. Su marido, Luis Sanz, y ella fueron quienes fundaron la bodega Dehesa de los Canónigos y quienes la convirtieron en un referente del sector vitivinícola durante tres décadas y media de trabajo. Por su trabajo, ambos recibieron en 2024 el Premio Fundación UEMC a ‘Toda una vida dedicada al mundo del vino’, otorgado por la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. La empresaria había tenido que hacer frente el año pasado también a una dura pérdida familiar: la de su marido, fallecido en mayo de 2025 tras un tiempo enfermo.

El velatorio se ha llevado a cabo en dos salas

Valladolid ha despedido en la intimidad a la familia de Iván Sanz en un velatorio que se lleva a cabo desde las 17.00 horas de este lunes en las salas 3 y 4 del Tanatorio de Las Contiendas, en la capital vallisoletana. Mari Luz Cid sí que ha acudido este martes a la misa de más de media hora que se ha celebrado en el tanatorio. La eucaristía ha estado abierta a todo el público, aunque ha sido una ceremonia íntima y cercana.