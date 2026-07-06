Pamplona da el pistoletazo de salida a los Sanfermines 2026 con el chupinazo

La Subdirección de Urgencias de Navarra lanza el cohete anunciador de las fiestas

El chupinazo da paso a nueve días de fiesta, en una edición que llega con 516 actos en el programa oficial

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Los Sanfermines 2026 han comenzado este mediodía con un chupinazo lanzado por dos representes de la Subdirección de Urgencias de Navarra, candidatura elegida por votación popular, en una jornada marcada por las altas temperaturas que llegarán a los 40 grados en la capital navarra.

Desde el balcón del ayuntamiento y ante miles de personas que desde horas antes esperaban ansiosas el momento, el director de la subdirección Clint Jean Louis y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla Araceli Sergio, elegida en una votación interna por sus compañeros, han prendido la mecha del cohete anunciador con el tradicional mensaje de: "Pamploneses, pamplonesas, ¡Viva San Fermín! Iruindarrak, Gora San Fermín!".

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Los gritos de 'viva, San Fermín, gora San Fermín' se han sucedido en la plaza Consistorial al tiempo que se ha cumplido con la tradición de anudarse los pañuelos rojos al cuello, símbolo inequívoco de que los Sanfermines han comenzado.

Nueve días de fiesta

El chupinazo da paso a nueve días de fiesta, en una edición que llega con 516 actos en el programa oficial, más protagonismo para la infancia y los barrios, un amplio despliegue de seguridad y sanidad y una reiterada apelación institucional al respeto y a la convivencia.

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Lanzadores del chupinazo

La ciudadanía eligió a la Subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el cohete anunciador de las fiestas y, posteriormente, el propio servicio decidió mediante votación interna que Araceli Sergio acompañara a Clint Jean Louis en el balcón de la Casa Consistorial.

Médico de familia y especialista en Emergencias, Clint Jean Louis dirige la Subdirección de Urgencias desde 2023. Nacido en Kenia, llegó a Pamplona en 1992 junto a su familia para estudiar Medicina y reconoce que lanzar el chupinazo supone «un honor» y un «privilegio» que representa el reconocimiento al trabajo de todos los profesionales del servicio.

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Calor extremo

El inicio de las fiestas coincide además con una intensa jornada de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una máxima de 40 grados en Pamplona, una situación provocada por la entrada de viento de componente suroeste.

La delegada de la Aemet en Navarra, Paloma Castro, ha explicado a EFE que será el día más caluroso de las fiestas y ha señalado que, a partir del martes, el cierzo favorecerá un descenso progresivo de las temperaturas.