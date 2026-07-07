La Policía busca al autor de un tiroteo contra una vivienda en Jaén

Redacción Andalucía 07 JUL 2026 - 17:24h.

Los investigadores creen que se trata de “alarde”, una acción violenta utilizada como aviso o advertencia entre clanes vinculados al narcotráfico y la extorsión

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el tiroteo registrado el pasado domingo en una vivienda de Jaén capital. El ataque se produjo a las 16:00 horas, cuando un hombre —del que los testigos solo pudieron precisar que huyó corriendo— efectuó hasta nueve disparos contra la puerta una casa situada en la travesía General Castaños, en el barrio de Ejido Belén, una zona céntrica y próxima al colegio Alcalá Venceslada.

Según la información facilitada por el 112 y recogida por el diario Jaén Hoy, las llamadas de los vecinos al servicio de emergencias alertaron de inmediato de las detonaciones, pero cuando los agentes llegaron al lugar solo pudieron localizar los nueve casquillos que había quedo esparcidos por el suelo y sin rastro del presunto autor de los disparos. Los investigadores comprobaron que las balas atravesaron la puerta y la ventana del domicilio, pero no hubo heridos.

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Un "alarde" como aviso entre clanes rivales

La Policía Nacional trabaja con varias hipótesis y no descarta ninguna, aunque fuentes cercanas al caso apuntan al periódico que todo indica que podría tratarse de un “alarde”. Este término, según explica el diario, se refiere a una acción violenta utilizada como aviso o advertencia entre clanes vinculados al narcotráfico y la extorsión, con el objetivo de intimidar al grupo rival.

Se trata de un tipo de mensaje que, de acuerdo con estas fuentes, encajaría con la forma en la que se produjo el ataque al ser un número elevado de disparos en un momento de escasa presencia de vecinos en la calle y una rápida huida del autor.

El suceso ha generado inquietud en el barrio, aunque la ausencia de heridos y la intervención inmediata de los agentes han contribuido a rebajar la tensión inicial. La investigación continúa centrada en identificar al autor de los disparos y esclarecer el motivo exacto del ataque, mientras los agentes analizan los casquillos y recaban testimonios de los vecinos que escucharon las detonaciones.