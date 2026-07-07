El juez envía a prisión provisional y sin fianza al hombre detenido por el presunto homicidio del menor de 15 años

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El titular de la plaza de violencia contra la infancia del Tribunal de Instancia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de un menor de 15 años en el parque de La Pegaso, en el barrio de La Sagrera, en Barcelona.

La decisión judicial ha sido comunicada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a través de un mensaje en la red social X.

La causa está abierta por homicidio

Según ha informado el TSJC, la investigación permanece abierta por un delito de homicidio, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, sobre las 23.00 horas, cuando un menor de 15 años recibió un disparo en el parque de La Pegaso.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al sospechoso durante la noche del viernes, por su presunta relación con la muerte del adolescente.