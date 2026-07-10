Claudia Barraso 10 JUL 2026 - 18:32h.

El laboratorio ha confirmado que han encontrado restos de ADN del cirujano en prisión acusado de violar a una paciente sedada

El cirujano detenido en Murcia por la agresión sexual a una paciente gastó lubricante de manera exagerada, según dos auxiliares de la clínica

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No han encontrado restos de esperma en la bata que llevaba puesta el cirujano que está en prisión provisional acusado de haber violado a una paciente cuando estaba anestesiada, aunque sí han confirmado que han encontrado restos de ADN tanto en la vestimenta que llevaba el sanitario como en la faja interna de la víctima.

Tampoco apareció ADN seminal en las sábanas y cubiertas de la camilla donde se encontraba la víctima en el vídeo que grabaron dos enfermeras donde presuntamente la paciente fue agredida. Así lo ha determinado los análisis del material quirúrgico que fue enviado a un laboratorio ubicado fuera de la Región de Murcia, según ha recogido el medio ‘La Opinión de Murcia’.

Según han confirmado las mismas fuentes, esto no descarta que se haya producido la agresión sexual en el quirófano de la que se acusa al cirujano. Sin embargo, el laboratorio de la Comunidad Valenciana que se encargó de analizar “la superficie del pantalón por la zona interior de la entrepierna" que llevaba puesto el médico, confirmó que “no se puede descartar la presencia de antígeno específico prostático”.

Se encuentra en prisión, en una celda solo y trabajando

Los profesionales confirmaron que aunque no se detectaron espermatozoides en las muestras analizadas, no se puede descartar por completo la existencia de este fluido biológico. Además, los investigadores tienen la sospecha de que el médico usó preservativo durante la violación y que por eso no hay rastro seminal ni en la bata ni en las sábanas, pero los informes de laboratorio no son concluyentes ni descartan la agresión sexual, por lo que el cirujano continuará en prisión.

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El médico se encuentra en el penal de Sangonera, en una celda para él solo y donde está trabajando. Fue arrestado tras la denuncia de dos enfermeras que vieron al cirujano haciendo movimientos extraños encima de la paciente, quien había acudido al hospital privado para operarse el pecho y, decidieron grabarlo para presentar las pruebas.