El cirujano acusado de agredir a una paciente sedada en Murcia podría haber violado a otras dos mujeres

MurciaEl cirujano origen mexicano acusado de haber violado a una paciente mientras le realizaba una operación en Murcia tras ser grabado por dos enfermeras, ha conseguido trabajo en la cárcel de Sangonera donde se encuentra bajo prisión provisional.

David G. pese a llevar apenas dos meses en la cárcel se ha adaptado a la perfección a la vida en el penal donde tras cambiarle de módulo ha conseguido un trabajo como “cargo de confianza” donde ejerce de intermediario entre los reclusos y educadores, según recoge La Opinión de Murcia.

En un primer momento cuando el preso ingresó en la cárcel de forma provisional, comunicada y sin fianza, fue enviado a la enfermería. Más tarde pasó al módulo 1, considerado de respeto compartiendo espacio con agresores sexuales o asesinos y en la actualidad se encuentra en el módulo 4 debido al cargo “de confianza” que asume.

La nueva labor del cirujano, quien utiliza un ordenador, consiste en “imprimir las actividades que le comunica la Junta de Tratamiento que hay para el resto de los internos”, aseguran.

El trabajo, no remunerado, debe de hacer de “intermediario entre los internos y educadores, entre presos y funcionarios”.

Dos enfermeras grabaron la agresión

El pasado 13 de diciembre el cirujano David G. fue enviado a prisión como presunto autor de una agresión sexual a una paciente, en el transcurso de una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia.

Los hechos ocurrieron el 4 de diciembre cuando dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que los puso en conocimiento de la Policía.

El médico alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada y no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales, aclaró la compañía en su momento.