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Sucesos

Encuentran el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes en su casa en Palma

Bombers de Palma
Policía y Bombers han derribado la puerta de la vivienda tras ser alertados por los vecinos. Europa Press
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Bomberos y Policía han encontrado en la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de una mujer de 78 años que llevaba un mes fallecida en su casa de la barriada de La Soledat, en Palma.

Según adelanta ‘Diario de Mallorca’, fueron los vecinos los que alertaron de que llevaban semanas sin saber nada de la mujer, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias. Los agentes no han hallado signos de violencia en el cuerpo y, a la espera de la autopsia, todo apunta a una muerte por causas naturales.

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El hallazgo se produjo en una casa situada en el número 10 de la calle Sant Damas, en La Soledat, después de que la Policía Nacional recibiera el aviso de los vecinos de que no veían a la mujer desde hacía aproximadamente un mes. De la vivienda en la que se encontraba el cadáver salía un desagradable olor, lo que ha encendido las alarmas, detalla el citado medio balear.

Hasta la vivienda se han desplazado efectivos de la Policía y de los Bombers de Palma, que han ayudado para abrir la puerta del domicilio. Dentro se encontraba el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición.

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El cuerpo no presentaba signos de violencia y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde en las próximas horas se practicará la autopsia para confirmar si la anciana murió por causas naturales a mediados de junio.

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