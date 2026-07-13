El responsable de los bomberos forestales ha denunciado los errores estructurales que los pueblos pequeños tienen ante la actuación en un incendio

Todos los programas completos de 'La mirada crítica', en Mediaset Infinity

Compartir







El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha puesto a prueba a los servicios de emergencia y su rapidez y capacidad de respuesta en un verano marcado por las altas temperaturas, la sequía acumulada y episodios de fuertes vientos que favorecen la rápida propagación de las llamas. El incendio de Almería se ha convertido en uno de los más devastadores de los últimos años, con más de 7.000 hectáreas calcinadas dentro de un perímetro de 40 kilómetros. Tras más de 72 horas de intenso trabajo de los efectivos terrestres y aéreos, el fuego ha quedado estabilizado gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas. Mientras los vecinos desalojados comienzan a regresar a sus viviendas, continúan las labores de identificación de las víctimas, dificultadas por el estado de los cadáveres, así como la investigación sobre el origen del incendio, que deja ya 13 fallecidos y una decena de desaparecidos.

Javier García, responsable de bomberos forestales, ha explicado en 'Vamos a ver' que la magnitud del incendio se debió a la coincidencia de varios factores especialmente desfavorables: “Se juntaron la topografía adversa, el combustible, que era de rápida propagación, y vientos extremadamente altos para lo que viene siendo una extinción de incendio forestal”. García ha detallado además que existía una “alineación tres de tres”, ya que el fuego avanzó sobre “combustible extremadamente rápido”, compuesto principalmente por pastos y matorral. Sobre el posible origen de las llamas, ha recordado que: “Los tendidos eléctricos son grandes propagadores a la hora de incendios forestales, incluso cuando no están en servicio, debido a las altas temperaturas o al contacto de aves con las instalaciones".

Javier García, responsable de bomberos forestales: "No creo yo que todos los que estén desaparecidos aparezcan sin vida”

Javier García también ha señalado que la dispersión de las viviendas complicó enormemente las evacuaciones y que muchas fincas se encuentran aisladas y con escasas vías de acceso: “A la hora de avisar a la población era muy complicado ir de puerta en puerta”. Respecto a las personas desaparecidas, García ha mostrado respeto y esperanza al asegurar que: “No creo yo que todos los que estén desaparecidos aparezcan sin vida”. Además, ha defendido la necesidad de reforzar la información preventiva, ya que “la información nunca está de más”, y ha reclamado que la población del medio rural conozca los protocolos de actuación ante una emergencia de estas características.

García ha advertido sobre las carencias estructurales en la prevención de incendios forestales y ha recordado que numerosos municipios carecen de estos documentos o que los vecinos desconocen su contenido: “Los planes de autoprotección de incendios forestales no están actualizados y muchas veces no se cumplen”. También ha denunciado la elevada cantidad de trabajo durante la temporada de verano de los bomberos forestales y ha afirmado que: “Tenemos una eventualidad bastante alta y somos muy pocos”. Aunque también ha reconocido que cada vez son más los bomberos forestales que trabajan durante todo el año. Finalmente, ha recordado recordado que estos profesionales no solo intervienen en incendios, sino también en otras emergencias como la DANA de Valencia, Filomena o la erupción del volcán de La Palma.