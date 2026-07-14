Un hombre ha resultado herido por arma blanca en las inmediaciones de la plaza de toros de La Malagueta

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Un hombre ha resultado herido por arma blanca en la zona de La Malagueta, en Málaga. La agresión se habría producido en la calle Puerto, según fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Tal y como recoge el diario 'Málaga Hoy', el aviso se ha recibido alrededor de las 15:45 de este martes, cuando el centro coordinador tuvo conocimiento de que una persona había sido apuñalada en plena vía pública.

El presunto agresor abandonó el lugar a la carrera en dirección a la playa, según testimonios recogidos por el citado medio local.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un bar irlandés. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia y varias dotaciones policiales, que atendieron al herido y acordonaron la zona para recabar pruebas y testimonios. Por el momento se desconoce el alcance de las lesiones sufridas por la víctima.