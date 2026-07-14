El joven estadounidense con raíces filipinas fue visto por última vez el 12 de julio. Las autoridades han difundido varias fotografías y detalles clave para localizarlo

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La desaparición de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee Moves, un bailarín de 28 años que ha formado parte de los equipos de Rosalía y Rauw Alejandro, ha generado una oleada de preocupación entre compañeros de profesión, familiares y seguidores de ambos artistas.

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de mensajes para tratar de localizar su paradero, mientras se difunde su fotografía y la descripción de la ropa que llevaba el día en que fue visto por última vez.

Todo comenzó después de que su entorno más cercano señalara que el joven había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, distintas cuentas especializadas en información sobre Rosalía, así como numerosos bailarines y artistas, han compartido el cartel de búsqueda para intentar ampliar su difusión y facilitar cualquier pista que pueda ayudar a encontrarle.

Lo que se sabe sobre su desaparición

Según la información difundida por quienes participan en la búsqueda, el bailarín fue visto por última vez el pasado domingo, 12 de julio, poco después del mediodía, en la zona de Southwest 161st Court, al suroeste del condado de Miami-Dade. Las autoridades han difundido varias fotografías tomadas ese mismo día y han solicitado la colaboración ciudadana para reconstruir sus últimos movimientos.

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De acuerdo a la información facilitada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, existe una gran preocupación por su bienestar, motivo por el que el caso está siendo investigado por la Unidad de Víctimas Especiales.

Uno de los aspectos que más están difundiendo tanto la familia como las autoridades es la descripción de la vestimenta que llevaba Mykee cuando fue visto por última vez. Vestía una camiseta de manga corta con estampado de camuflaje verde, pantalón negro, calcetines blancos altos y unas Crocs negras.

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Además, el cartel de búsqueda detalla que mide aproximadamente 1,70 metros, tiene complexión delgada, piel morena, cabello negro y ojos marrones. Todos estos datos buscan facilitar que cualquier persona pueda reconocerle y aportar información que ayude a encontrarle. "Muy preocupados por su seguridad", se lee.

Las autoridades han habilitado diferentes teléfonos de contacto y un correo electrónico para recibir cualquier pista relacionada con su desaparición, insistiendo en que incluso el detalle aparentemente más insignificante puede resultar clave para la investigación.

Por su parte, el club de fans de Rosalía también ha compartido en sus redes sociales el cartel junto al siguiente mensaje: "Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo".

Su relación con Rosalía y Rauw Alejandro

Y es que Mykee lleva años siendo uno de los rostros habituales sobre algunos de los escenarios más importantes del panorama musical. En 2022 se incorporó al 'Motomami World Tour', la gira mundial con la que Rosalía recorrió numerosos países y convirtió sus espectáculos en los más aclamados de los últimos años. Formaba parte del grupo de bailarines que acompañaban a la artista catalana durante el show.

Su relación profesional con Rosalía, sin embargo, comenzó incluso antes. En 2020 ya participó junto a ella en el 'Savage X Fenty Show Vol. 2', el desfile de la firma de Rihanna emitido por Amazon Prime Video, una producción que reunió a algunos de los mejores bailarines del momento.

Antes de convertirse en uno de los bailarines de Rosalía, Mykee tambiém mantuvo una estrecha trayectoria profesional junto a Rauw Alejandro.

Su colaboración comenzó en 2018, cuando apareció en el videoclip de 'Detective', uno de los primeros grandes éxitos del cantante puertorriqueño. Después pasó a formar parte de varias de sus giras internacionales, entre ellas 'Vice Versa Tour', 'Saturno Tour' y 'Cosa Nuestra Tour'.

Además de trabajar con ambos cuando todavía eran pareja, Mykee también ha compartido escenario o proyectos con artistas internacionales como Daddy Yankee, The Weeknd, Tainy o Chesca.

Por el momento, ni Rosalía ni Rauw Alejandro han realizado declaraciones públicas sobre la desaparición del bailarín. Mientras tanto, la prioridad sigue siendo localizarle sano y salvo.

La investigación continúa abierta y las autoridades mantienen activo el dispositivo de búsqueda mientras familiares, compañeros de profesión y miles de seguidores continúan compartiendo su fotografía con la esperanza de que alguna pista permita esclarecer qué ocurrió desde que fue visto por última vez.