Un incendio en la cuneta de la A-6 dificulta la visibilidad a la altura de Torrelodones

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Un incendio declarado en la cuneta de la autovía A-6, a la altura del kilómetro 27 en sentido entrada a Madrid, en el término municipal de Torrelodones, ha complicado la circulación durante varias horas e incluso ha obligado a cortar temporalmente la carretera. Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y un helicóptero, que han participado en las labores de extinción del fuego.

Según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el incendio ya se encuentra en fase de control.

El fuego se propagó al sentido contrario

Las llamas se originaron en el sentido de entrada a Madrid, aunque posteriormente se propagaron hacia la cuneta que separa el carril central de la vía de servicio en el sentido contrario.

Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio en su punto de origen, evitando una mayor propagación. Debido al humo que invade la calzada, el servicio de Emergencias 112 ha pedido a los conductores que reduzcan la velocidad, aumenten la distancia de seguridad y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de la Dirección General de Tráfico (DGT).