El hombre amenazó a un médico, agredió a una enfermera y fue detenido después de protagonizar un nuevo altercado en una comisaría

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de agredir a una enfermera y amenazar a un médico en el centro de salud Motril Centro, en Granada. El arresto se produjo después de que el presunto agresor acudiera por iniciativa propia a una comisaría para denunciar a los profesionales sanitarios y protagonizara un nuevo altercado con los agentes.

El incidente tuvo lugar el pasado jueves por la mañana, cuando el paciente acudió al centro sanitario para solicitar una receta médica y una derivación al especialista. Su médico habitual se encontraba de vacaciones, por lo que fue atendido por otro facultativo del servicio.

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Durante la consulta, el médico le explicó que no podía acceder de inmediato a sus peticiones sin revisar antes su historial clínico. La negativa desencadenó una reacción cada vez más violenta por parte del paciente, que comenzó a insultar y amenazar al facultativo. Ante la tensión generada, el médico decidió abandonar la consulta para evitar que la situación fuera a más, en ese momento, una enfermera que se encontraba trabajando en una consulta próxima intervino con la intención de tranquilizar al hombre. Según el medio 'Ideal' lejos de calmarse, el paciente cogió una silla y la golpeó con ella en una pierna, provocándole lesiones que han obligado a la profesional a permanecer de baja médica. Tras escuchar el fuerte golpe, el médico regresó a la consulta y encontró a la enfermera tendida en el suelo mientras el agresor abandonaba el edificio.

Intentó denunciar a los sanitarios y terminó arrestado

Después de la agresión, el centro sanitario activó el protocolo previsto para este tipo de incidentes y dio aviso a las fuerzas de seguridad. La enfermera presentó una denuncia por las lesiones sufridas, mientras que el médico comunicó los hechos por los canales internos establecidos.

Horas más tarde, el propio agresor acudió a una comisaría con la intención de denunciar a los sanitarios. Sin embargo, según ha explicado el Sindicato Médico del Área de Gestión Sanitaria Sur, volvió a mostrar una actitud agresiva, elevó el tono y se enfrentó a los agentes, que finalmente procedieron a su detención. El Sindicato Médico considera que este episodio refleja la creciente tensión que soportan los profesionales sanitarios durante el periodo estival. La organización denuncia que la falta de sustituciones por vacaciones y el déficit de personal están aumentando la presión asistencial en los centros de salud de la Costa Tropical.

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Además, asegura que en los últimos días se han sucedido otros incidentes en Motril, como insultos al personal sanitario y actos vandálicos contra las instalaciones de urgencias, por lo que reclama un refuerzo de las plantillas y más medidas de seguridad para proteger a los trabajadores.