El hombre acusado del asesinato de la exdiputada británica, Ann Widdecombe, presuntamente la golpeó 21 veces con un martillo y le robó la cartera.

Detenido el "presunto sicario" que mató a tiros a un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

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El hombre acusado del asesinato de la exdiputada británica, Ann Widdecombe, presuntamente la golpeó 21 veces con un martillo y le robó la cartera, según se ha desvelado en una audiencia provincial a la que Joshua Kerry, de 28 años, se presentó a dicha encuentro ya con el chándal gris de la prisión en la que se encuentra tras ser encontrado en el contenedor de su casa el martillo y unos guantes negros con ADN de la víctima a 480 kilómetros del lugar del crimen. Nadie se explica aún el ensañamiento con la víctima y tampoco está clara aún la motivación.

El juez informó al acusado que estaba imputado por un cargo de asesinato, un delito que solo puede ser juzgado por un Tribunal de la Corona. El ADN en el martillo y los guantes no es la única prueba que apunta a Joshua, también fue grabado el día del crimen en la puerta de la vivienda de la diputada. El joven entró en la cocina de la exdiputado por la puerta principal, que estaba sin llave, y preguntó: "¿Supongo que no tendrá tarjetas bancarias ni documento de identidad?", mientras sostenía un martillo.

Solo estuvo en la casa dos minutos, el tiempo justo para golpear de forma atroz a una desprotegida Widdecombe, que fue encontrada al día siguiente tendida boja abajo y golpeada en la cabeza, inconsciente. Se llamó al servicio de ambulancias y los paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento. La causa ya se sabe, traumatismo cranoencefálico.

El jefe del Comando Antiterrorista de la Policía Metropolitana, Laurence Taylor, afirmó que determinar si el ataque tuvo una motivación política sigue siendo una "línea de investigación activa". "Quiero dejar muy claro que nuestra investigación sobre este individuo, para determinar cuáles fueron sus motivaciones y si estuvo involucrado en alguna otra actividad, continúa", señaló en un comunicado leído frente a Scotland Yard