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Bomberos de Valencia se suman a los trabajos de extinción de los incendios de Madrid y Ávila

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Bomberos forestales de Valencia en el incendio de Madrid. Servei de Bombers Forestals
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ValenciaUn contingente de bomberos del Ayuntamiento de València se desplazará este sábado a Madrid para ayudar en las tareas de extinción de los incendios forestales que están asolando esta comunidad y la vecina provincia de Ávila.

El dispositivo está integrado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, además de tres vehículos: una bomba nodriza pesada con capacidad para 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros. Se incluye además, material para poder hacer frente a las llamas de forma manual.

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Así lo han dado a conocer el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, y el oficial de Bomberos de València, Pedro Canales, quienes han despedido a primera hora a este equipo, que se desplaza a Utiel (Valencia) para sumarse al dispositivo autonómico que partirá este sábado a Madrid.

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Català, informaron este viernes a través de sus redes sociales de que habían puesto a disposición de la Comunidad de Madrid sus medios materiales y humanos para hacer frente a los incendios forestales que asolan la región.

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