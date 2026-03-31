El hijo menor de Juana Rivas declara en Italia en medio del juicio por maltrato contra su padre

El hijo menor de Juana Rivas declarará en Italia en un nuevo proceso mientras continúa el juicio

Juana Rivas acude a Italia con su hijo mayor para declarar en el juicio contra Francesco Arcuri por maltrato a sus hijos

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El hijo menor de Juana Rivas será escuchado este jueves en un nuevo procedimiento judicial en Italia, diferente a la causa en la que se juzga a su padre, Francesco Arcuri, por presunto maltrato físico y psicológico a sus hijos.

Esta nueva declaración surge a raíz de una denuncia presentada por el equipo jurídico de Rivas, en la que se acusa a Arcuri de impedir la comunicación del menor con su madre y su hermano mayor desde julio del año pasado. Según esta parte, el niño permanece “incomunicado”, lo que ha motivado la solicitud de medidas de protección para que pueda declarar sin miedo.

El menor regresó a Italia con su padre tras un conflicto judicial entre ambos progenitores, después de que la madre incumpliera el plazo fijado por la justicia italiana para su retorno tras las vacaciones en España.

Testimonios y desarrollo del juicio en Italia

El juicio contra Arcuri continúa en el Tribunal Penal de Cagliari, donde han declarado varios testigos, entre ellos psicólogas y personal sanitario. Una de las especialistas indicó que el menor ofreció testimonios contradictorios y llegó a retractarse parcialmente, sin poder determinar con certeza la veracidad de sus declaraciones.

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Por su parte, otra psicóloga que atendió al hijo mayor, Gabriel, otorgó “total credibilidad” a su relato sobre presuntos malos tratos. A esto se suma el testimonio de una enfermera que denunció haber sido amenazada por Arcuri durante un ingreso hospitalario de los menores.

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Relatos de presunta violencia y causa en España

Durante su declaración, Gabriel relató episodios de extrema violencia, asegurando que su padre llegó a golpearle la cabeza contra distintas superficies y a ejercer amenazas y agresiones físicas. También describió supuestos episodios similares contra su hermano menor.

En paralelo, en España sigue abierta una causa contra Juana Rivas en un juzgado de Granada por presunta sustracción de menores, tras no regresar el niño a Italia en el plazo establecido.

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Rivas ya fue condenada anteriormente por este delito, aunque la pena fue reducida por el Tribunal Supremo y posteriormente recibió un indulto parcial en 2021, condicionado a no reincidir. El caso sigue generando un intenso debate judicial y social sobre la protección de los menores y los conflictos de custodia internacionales.