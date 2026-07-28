Claudia Barraso 28 JUL 2026 - 22:10h.

El sospechoso salió huyendo en coche y los Mossos han establecido un operativo para poder dar con él

Tres mujeres asesinadas en España en las últimas 24 horas: se investigan como posibles casos de violencia machista

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Los Mossos d’Esquadra están buscando a la pareja de una mujer de 34 años que ha sido presuntamente asesinada por el fugitivo en su domicilio con sus hijos presentes. Las autoridades han recibido el aviso pasadas las siete y media de la tarde y han encontrado a la víctima gravemente herida.

Después de que la mujer fuese atendida, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida debido a lo crítica que estaba cuando llegaron las autoridades. Según ha confirmado el medio ‘El Periódico’, fuentes policiales han explicado que el asesinato se produjo con un arma blanca y que los hijos estaban en la vivienda donde se cometió el crimen.

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El sospechoso, de origen sudamericano, huyó en coche de la vivienda, aunque los agentes que investigan el caso y que están buscando al responsable. Durante su fuga, el sospechoso ha incendiado el coche que cogió nada más cometer el crimen para salir huyendo del lugar.

El asesino ha incendiado el coche con el que huyó

Se trataba de un Ford blanco que los agentes han encontrado en la calle Palencia. Los Mossos siguen su pista y tratan de reconstruir los hechos para dar con el presunto asesino lo antes posible. Por el momento, las autoridades barajaban que haya podido seguir la huida a pie, pero no descartan que haya podido coger algún tipo de transporte.

Los agentes a cargo de la investigación han interrogado a varios testigos y han recopilado pruebas del domicilio donde la mujer de 34 años fue apuñalada hasta su muerte. Aunque seguía con vida cuando las primeras patrullas llegaron a la vivienda, acabó falleciendo allí mismo.

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Las autoridades investigan el caso como un crimen machista

De la misma manera y para el mismo medio, los agentes han confirmado que han iniciado una investigación para tratar de esclarecer los hechos aunque ya ha sido considerado como un crimen machista, siendo el tercer asesinato de esta índole que se produje en Cataluña en lo que va de año y el primero que se comete en Barcelona.

Por el momento no han confirmado si cuentan con una pista que les lleve hasta el paradero del presunto asesino y tampoco han revelado nada más de su identidad. Tampoco lo han hecho con la información de la víctima, solo que sus dos hijos, cuya edad no ha sido especificada, se encontraban en la vivienda donde la mujer fallecida fue encontrada muy grave y donde terminó muriendo debido a la gravedad de las heridas.