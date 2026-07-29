Fueron localizados con lesiones en las piernas, insolación, deshidratación y síntomas de agotamiento

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Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Potes, junto a Bomberos del Parque de Tama y el helicóptero del Gobierno de Cantabria, han rescatado este miércoles a dos montañeros de nacionalidad francesa, una madre y su hijo, que habían quedado enriscados en la Vía Ferrata de La Hermida.

El operativo se ha desarrollado durante varias horas y ha concluido con éxito, permitiendo evacuar a ambos montañeros. Según han informado la Guardia Civil y el Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria, cuando los equipos de rescate localizaron a la madre y a su hijo, ambos presentaban laceraciones en las piernas, además de agotamiento, insolación y deshidratación.

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Su estado físico, unido a la dificultad del terreno, obligó a desplegar un operativo especializado para garantizar una evacuación segura.

Evacuación mediante técnicas de alta montaña

Los rescatadores tuvieron que emplear técnicas y procedimientos específicos de alta montaña y de vías ferratas, dadas las complicadas condiciones del lugar donde habían quedado atrapados.

La intervención permitió progresar con seguridad por la pared y evacuar a los dos montañeros sin que se registraran incidentes durante el rescate. El aviso movilizó a los servicios de emergencia alrededor de las 11.30 horas, momento en el que comenzó el dispositivo de rescate.

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Finalmente, la operación concluyó sobre las 14:00 horas, tras más de dos horas y media de trabajo, con la madre y su hijo ya a salvo gracias a la actuación coordinada de los distintos equipos de emergencia.